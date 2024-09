„Nicht überbewerten, aber die Richtung stimmt“

Ein wichtiger Schritt, also. „Es war gut, dass ich inklusive Quali sieben Spiele in sieben Tagen gemacht habe“, erklärte die 28-Jährige. „Nur so bekomme ich die notwendige Matchfitness, die mir zuletzt fehlte.“ Grabher wird in der neuen Woche noch ein Turnier auf Sardinien spielen, erspart sich diesmal allerdings den Weg durch die Quali.