Steirische Spitzenkandidaten waren schon wählen

Gleich um 9 Uhr morgens hat Hanno Wisiak, steirischer KPÖ-Spitzenkandidat, in der Volksschule am Hasnerplatz in Graz seine Stimme abgegeben. Für Wisiak ist der heutige Tag besonders aufregend, standen die Chancen für die in Graz stark verwurzelten Kommunisten in den Nationalrat einzuziehen doch noch nie so gut.