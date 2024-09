Libanon: Bis zu einer Million Vertriebene möglich

Nach der Tötung von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah durch Israel am Freitag warnt die libanesische Armee vor neuen Konflikten innerhalb des Libanon. „Das Armee-Kommando ruft alle Bürger auf, die nationale Einheit zu bewahren und sich nicht in Handlungen ziehen zu lassen, die den zivilen Frieden in dieser gefährlichen und empfindlichen Phase in der Geschichte unseres Landes gefährden“, teilte die Armee am Sonntag mit. Israel arbeite mit seinen Angriffen daran, zerstörerische Pläne umzusetzen und unter die Spaltung unter den Libanesen zu vergrößern.