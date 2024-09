Aufwärtstrend in der heimischen Bundesliga

Nach dem ledigen Derby-Skandal vor einer Woche kehrt in der Bundesliga Ruhe ein. Die gestrigen Besucherzahlen können sich für österreichische Fußball-Verhältnisse sehen lassen. Knapp 37.000 Fans verfolgten die drei Spiele in Salzburg, Linz und Wien. Einmal mehr führt Hütteldorf das Wochenend-Ranking an – 21.300 sahen das 1:1 gegen den LASK.