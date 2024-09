Rapids Lauf vorbei! Mit Blackout Sieg verschenkt

Nur 18 Minuten

Aber nicht immer ein spielerisches Feuerwerk auf dem Rasen. Der LASK stand stabil, hatte durch Ljubicic aus kurzer Distanz auch die erste Chance (10.). Seidl und Co. taten sich schwer, kamen kaum hinter die Abwehr, zu Chancen. Erst eine Bolla-Maßflanke, die Burgstaller per Kopf veredelte, sorgte für die Führung - 1:0 (27.). Das erste Liga-Tor des Routiniers in der Saison.