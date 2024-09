GP von Indonesien – ab 9 Uhr LIVE

Der aus der Pole Position gestartete Spanier stürzte am Ende der ersten Runde in Führung liegend. Martin setzte mit der Ducati seine Fahrt zwar fort, mehr als Rang zehn war aber nicht mehr drinnen. Platz drei sicherte sich Marc Marquez nach einer Aufholjagd. Der ebenfalls auf Ducati fahrende Spanier hatte die Prüfung lediglich von Startplatz zwölf in Angriff genommen. Pedro Acosta (ESP/Tech3-KTM) wurde Sechster, Jack Miller (AUS/KTM) Elfter.