Warten auf Hilfe: „Mein Sohn ist sehr gestresst“

„Ich habe den Antrag definitiv fristgerecht, nämlich am 20. März, abgegeben“, sagt Schlegl. Danach habe sie mehrmals nachtelefoniert – und dennoch standen sie und die Schule am ersten Schultag (wegen eines Umbaus im Gebäude ohnehin erst am 16. statt am 9. September) ohne Informationen dar.