Ruder-Ass Reim steht vor einer ungewissen Zukunft

Landesmeistertitel geholt

Sportlich trainiert er aber voll weiter, teilweise 24 Stunden pro Woche. „Dann schaue ich, was sich ergibt. Groß im Raum steht natürlich das Küstenrudern.“ Diese Sportart wird nämlich 2028 in Los Angeles erstmals olympisch. Ob sie ihm auch liegt, wird sich erst zeigen, wenn er sich im Frühjahr an die Küste wagt.