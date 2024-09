Junge Unternehmerinnen im Dialog mit den Älteren

Sie haben bereits einige Generationengespräche geführt. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?

Zuerst einmal, dass es gar keine allzu großen Unterschiede zwischen jungen und älteren Unternehmerinnen gibt. Was aber aufgefallen ist, ist, dass die älteren Damen überwiegend aus familiären Gründen einen Betrieb oder Geschäft übernommen haben, aus Verpflichtung sozusagen. Während die jungen Frauen ihre Träume verwirklichen. In dieser Hinsicht hat sich einiges getan in den vergangenen Jahren.