Scheiblehner und Ilzer: Ziemlich beste Freunde

Im letzten Liga-Finish war Scheiblehner als „Glücksbringer“ sogar bei mehreren Sturm-Siegen live in Graz. Scheiblehner: „Es freut mich irrsinnig, dass Christian so erfolgreich ist. Er hat mit Sturm vergangene Saison das Maximum herausgeholt. Jetzt wird schon von einer kleinen Krise gesprochen, aber nach einem Double fällt Spannung ab, es sind wichtige Spieler weg, und man muss wieder so gierig werden wie zuvor.“