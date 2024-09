Prohaska: „… dann ist Rapid ein Titelanwärter!“

In welcher sich Rapid bislang ganz stark präsentiert – Grün-Weiß hat sich in den letzten zwei Jahren stets top verstärkt: Defensiv macht es Raux-Yao spitze, Sangaré passt als Sechser perfekt zu Grgic, Jansson blüht auf, Beljo trifft vorne – sie sind vier von mehreren Trumpf-Assen. Sollte Rapid auch auswärts zu siegen beginnen, können sie in den Titelkampf eingreifen. Bitter nur, dass zum zweiten Mal in Folge keiner vom Derbysieg sprach, die Ausschreitungen viel vom Wiener Derby kaputtmachen.