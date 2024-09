Für Mourinho-Tochter läuten die Hochzeitsglocken

Mourinho-Tochter fleißig

Matilde kann man durchaus als fleißig bezeichnen. Sie ruht sich nicht auf ihrem berühmten Nachnamen und dem Erfolg ihres Vaters aus: Sie absolvierte das London College of Fashion und hat einen Master in Unternehmertum. Matilde gründete die umweltfreundliche Schmuckmarke „MATILDE Jewellery“, die sogar einen Preis bei den „Professional Jeweller Awards“ in der Kategorie „New Brand of the Year“ gewann. Auf Instagram hat Matilde mehr als 50.000 Follower.