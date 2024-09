„Eine Fahrprüfung für Mofa-Lenker ist überfällig“

Er verdeutlicht: „Beim Moped gibt es nur eine mündliche, aber keine verpflichtende praktische Prüfung. So eine wie beim Führerschein für Kleinmotorräder wäre aber sinnvoll und wichtig. Wir haben für eine Studie 83 junge Mopedfahrer in Oberösterreich auf ihre Fahrkünste getestet. Sie waren im Durchschnitt bereits ein halbes Jahr mit dem Mofa unterwegs. Das Ergebnis hat uns selbst negativ überrascht: 63% sind beim Praxistest durchgefallen.“ Bei Kleinmotorrad-Lenkern seien bei diesem Test hingegen nur 2,5% durchgefallen, so Verkehrsforscher Robatsch: „Laut Statistik verunfallt jeder zehnte Mopedlenker.“ Christoph Gantner