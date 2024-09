Kurioser Fall: Anzeige wegen Schnee bei 30 Grad

„Der Ort hier ist einfach besonders, hier hab’ ich das Springen gelernt“, sagt Lokalmatador Michael Hayböck. „Es macht immer Spaß hier, es kommen viele Fans und Nachwuchsspringer, die sonst nicht so nahe an uns herankommen“, untermauert Super-Adler Stefan Kraft. Ja, wenn Samstag und Sonntag in Hinzenbach der Sommer Grand Prix über die Bühne geht, schlägt bei der heimischen Elite das Herz höher.