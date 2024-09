Weinlese im Endspurt: „Ein Burgenland-Jahrgang“

Hochbetrieb herrschte diese Woche wie in vielen Regionen des Landes im edlen Traubenrevier von Wein-Burgenland-Obmann Herbert Oschep. Mit tatkräftiger Unterstützung von Profis wie Michael Liegenfeld, Thomas Hoffmann und Ivan Grujic wurden am Goldberg in Donnerskirchen die dunkelroten Blaufränkisch-Trauben geerntet. „Es ist der vierte Jahrgang“, darf sich Oschep freuen.