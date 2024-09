Post-Nachsendeauftrag brachte Lesern Mahnung ein

Brief an Absender retourniert

„Der Nachsendeauftrag für ein Jahr kostet 67,60 und dann bekommt man keine Leistung. Wir warten außerdem auf Löschungsurkunden und es wird einem gesagt, die Post übernimmt für das ganze keine Haftung.“ Sie verlange zumindest die 18 Euro Mahngebühren. Diese seien ausschließlich dadurch zustande gekommen, weil die Post die Briefe mit dem Vermerk „unbekannt verzogen“ an den Absender retourniert habe.