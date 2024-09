Austria Klagenfurt gegen Grazer AK, LIVE ab 17 Uhr

Wann gibt es den ersten Sieg?

Der Knoten will nicht platzen. Noch immer wartet Aufsteiger GAK auf den ersten Oberhaus-Sieg seit 2007, im achten Anlauf soll es nun am Sonntag (17.00 Uhr) so weit sein. Der Gegner ist mit Klagenfurt in der heimischen Merkur Arena wohl kein übermächtiger, das Grazer Tabellenschlusslicht ist derzeit aber vor allem mit sich selbst beschäftigt. „Wenn man die Tabelle anschaut, ist es nicht erfreulich. Wir wollen das so schnell wie möglich ändern“, sagte Coach Gernot Messner.