Wolfsberger AC gegen WSG Tirol – ab 14.30 Uhr LIVE

„Müssen an die Grenzen gehen“

Beim WAC kämpft Kühbauer nach dem guten Saisonstart ein bisschen schon mit der Erwartungshaltung im Umfeld. Erstmals seit der Saison 2018/19 sind die „Wölfe“ die ersten drei Liga-Heimspiele ungeschlagen geblieben. Weiters ist der WAC seit vier Spielen ohne Niederlage und hat gegen die WSG zuletzt fünfmal in Serie nicht verloren (vier Siege, ein Remis). „Wir müssen bei jedem Gegner – ganz gleich, wer kommt – an die Grenzen gehen“, machte Kühbauer allerdings deutlich. „Das muss auch jetzt am Sonntag wieder so sein.“