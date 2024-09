Neville fordert: Kein Unentschieden in Ligaspielen

Attraktivere Spiele

Dem ehemaligen Manchester-United-Profi zufolge wäre dadurch mehr Spannung gewährleistet. „Ein Kind besucht zum ersten Mal ein Spiel, vielleicht ist es sein einziges Spiel in einer Saison. Am Ende sieht er ein 0:0 oder ein 1:1. Mit einem Elfmeterschießen gäbe es einen Gewinner. Man sähe wenigstens noch Elfmeter“, so die Idee des 49-Jährigen.