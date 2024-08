Handys als künftige Hilfe für Schiedsrichter

Nur eines von etlichen Beispielen aus dem Unterhaus-Alltag: In Eugendorf sprach nach dem 1:1 in der Salzburger Liga am Samstag gegen Golling kaum einer vom Spiel, ging es vorrangig um Entscheidungen der Schiedsrichter. Beidseits blieben Rote Karten nach groben Fouls aus. Am Ende standen ein Verletzter und drei Ausschlüsse wegen „Kritik“ (=Wortspenden im weiteren Sinn) zu Buche. „Scheinbar darf man gar nichts mehr sagen“, murrte Golling-Coach Sanel Moric, der wie Sohnemann Dennis und Poindl vom Platz flog.