Mehr Masernfälle in Deutschland und Österreich

In Deutschland sind dieses Jahr deutlich mehr Menschen an Masern erkrankt als in den vergangenen Jahren. Bis Donnerstag wurden rund 550 Fälle an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt. Die überwiegende Mehrheit der Infizierten sei ungeimpft. In Österreich waren bis Mitte September bereits 502 Masernfälle registriert worden.