„Beim Wiener Derby wird sich gar nichts ändern“

Inszenierung und Gegensätze

Interessant ist, wie der Sporthistoriker die Rivalität der Vereine erklärt: „Das große Wiener Derby ist eigentlich erst in den 60er-Jahren entstanden. Im Zuge der damaligen Ökonomisierung des Fußballs haben sich Austria und Rapid von den anderen Wiener Klubs abgesetzt, Violett hatte gute Kontakte in die Wirtschaft, Rapid gute Kontakte zur Stadt Wien. So gab es in Favoriten und in Hütteldorf gutes Geld, stellten sich Erfolge ein. Diese zogen die Zuschauer an. Gleichzeitig fingen die Vereine an, sich zu inszenieren, wurden Gegensätze herausgearbeitet.