Mehrere Tornados fegten über deutsches Bundesland

Experte: „Tornados können nicht vorhergesagt werden“

Auch auf der Seite www.tornadoliste.de werden mehrere Tornadosichtungen verzeichnet. Zwei davon – in Hochmoor und Wallach – gelten als bestätigt. Die Wetterphänomene treten immer überraschend auf, wie Dominik Jung von wetter.net gegenüber „Bild“ erklärte: „Auf normalen Wetterkarten sieht man so was nicht. Tornados können nicht vorhergesagt werden. Es bleibt bei Augenzeugenberichten.“