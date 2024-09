Lkw stürzte über Böschung und überschlug sich

Seit Mittwochabend ist neben der B92 Görtschitztal Bundesstraße das Unfallwrack eines Sattelschleppers zu sehen. Gegen 17.40 Uhr lenkte ein 53-jähriger Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung seinen LKW mit Anhänger in Richtung Wieting, Bezirk St. Veit an der Glan. „Aus derzeit unbekannter Ursache gelangte das Zugfahrzeug rechts auf das Straßenbankett“, wie die Polizei schildert. Als der 53-Jährige seinen Sattelzug allerdings wieder auf die Fahrbahn zurücklenkte, kam das Fahrzeug ins Schleudern: „Dadurch stürzte der Sattelzug nach links über eine Böschung und kam von der Fahrbahn ab. Dort überschlug er sich“, so die Polizei weiter.