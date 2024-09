Matthias Strolz tritt auch bei den NEOS aus

„Der Enzian blüht, wenn der Enzian blüht“, meinte der Vorarlberger bei einer Pressekonferenz am Mittwochvormittag in Dornbirn. Er wolle nicht lügen, sondern sagen, was ist. Und so schließe sich für ihn ein Lebenskapitel, in dem kein Platz mehr für Politik ist. Die Mitgliedschaft bei den NEOS legt er nieder.