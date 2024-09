„Nobody Wants This“: Rabbi liebt Sex-Podcasterin

Bei den Worten „romantische Komödie“ und „Netflix“ stellt es einem aus Reflex die Nackenhaare auf. Und jetzt kommt auch noch eine als mehrteiligen Serie daher? Bitte nicht! Doch wie heißt so schön: never judge a book by its cover – beurteile ein Buch nie nach seinem Einband oder in diesem Fall die Serie nach ihrem Plakat.