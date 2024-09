Blindenhund durfte nicht ins Taxi: „Beschämend!“

Kammer zeigt Mut zur Selbstkritik

Bemerkenswert an dem Fall ist übrigens noch etwas: Die Kärntner Wirtschaftskammer selbst hat ihn am Dienstag aufgezeigt und mit überraschender umfassender Selbstkritik zum Anlass genommen, ihre Mitglieder im Umgang mit Menschen mit Behinderung zu sensibilisieren – was offenbar auch dringend nötig ist!