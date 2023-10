Chris Steger: „Will den Menschen Freude bringen“

Österreich-Live-Termine

Bevor es die großen Termine 2024 gibt, ist Steger auch in diesem Jahr noch ein paar Mal auf der Bühne zu sehen. Am 14. Oktober im Lindenhofsaal Eggenburg, am 20. Oktober im Telfser Rathaussaal, im 21. Oktober im KUSS in Wolfsberg, am 4. November am Messegelände Wieselburg, am 25. November beim Hallmann Dome in Wien und am 9. Dezember in St. Michael im Lungau. Unter www.chrissteger.com finden Sie alle Termine, die Kartenlinks und weitere Informationen zu seinen Auftritten.