Linzer Medizin-Uni feiert zehnten Geburtstag

60 Studierende starteten

Am 2. Juli 2013 wurde aber eine Einigung über die Finanzen erzielt, am 10. Juli stimmte die Hochschulkonferenz unter Bedingungen der Medizin-Fakultät in Linz zu, im August fixierte die Regierung die 15a-Vereinbarung zur Gründung und im Herbst 2014 begannen die ersten 60 Studierenden ihre Ausbildung an der Linzer Medizin-Fakultät, allerdings in den ersten vier Semestern in Graz. Ein Campusgebäude wurde am Gelände des Kepler Universitätsklinikums (KUK) gebaut, das aus dem ehemals städtischen AKh, der Landes-Frauen- und Kinderklinik und der Landesnervenklinik Wagner-Jauregg entstand. Im September 2021 wurde der MedCampus eröffnet, der nun die Feierlichkeiten zum zehnjährigen Gründungsjubiläum beherbergt.