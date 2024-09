Pleitegeier kreist bevorzugt über den Firmen

Eine Vielzahl der heimischen Unternehmen hat weiterhin massiv mit der Geschäftslage und fehlenden Einnahmen zu kämpfen. Das liegt unter anderem daran, dass sich der private Konsum zuletzt ebenso wie die Exporte rückläufig entwickelt haben. „Der wirtschaftliche Druck ist während der Sommermonate nicht weniger geworden. Die Betriebe sind sehr häufig am Limit und müssen sich vermehrt die Existenzfrage stellen. Das wird auch in den kommenden Monaten nicht anders sein“, erklärt Regina Nesensohn, Leiterin KSV1870 Standort Feldkirch. Zum Ende des dritten Quartals 2024 verzeichnet Vorarlberg 127 Firmenpleiten, was einem Anstieg von 58,8 Prozent entspricht.