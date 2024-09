Südkoreanerin gibt Abtreibung im 9. Monat zu

Polizei prüft, ob Baby lebend geboren wurde

CNN berichtete in Berufung auf die Polizei, dass in der Krankenhausakte stehe, dass das Baby tot geboren wurde. Wenn genügend Beweise vorlägen, dass das Baby lebend geboren wurde, könne die Frau des Mordes angeklagt werden, sagte die Juraprofessorin Cho. Die Polizei ermittelt in diesem Fall auch gegen fünf weitere medizinische Mitarbeiter, die mutmaßlich an der Abtreibung beteiligt waren, sowie einen Verdächtigen, der den Eingriff vermittelt habe.