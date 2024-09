Peru: Mit KI-Hilfe 300 neue Nazca-Bilder entdeckt

Fast ein Jahrhundert hat es gedauert, 403 figürliche Geoglyphen, die als Nazca-Linien bekannt wurden, zu entdecken. Dank des Einsatzes von KI ist es Forschern nun binnen kurzer Zeit gelungen, die Zahl der Scharrbilder fast zu verdoppeln, berichten Wissenschaftler in den „Proceedings of the National Academy of Sciences“ (PNAS).