Schwerer Lkw-Unfall forderte nun ein Menschenleben

Das war am 18. September in Antiesenhofen passiert: Ein 37-jähriger Slowake war um 6.34 Uhr mit seinem Sattelkraftfahrzeug auf der Innkreisautobahn A8, Gemeindegebiet Antiesenhofen, in Fahrtrichtung Suben unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und etwa 50 Meter auf dem Grünstreifen fuhr. Anschließend fuhr er weiter rechts auf die Böschung und dabei kippte das Sattelkraftfahrzeug nach links um.