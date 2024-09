Prozess gegen Ex-VW-Chef nach Unfall unterbrochen

Winterkorn weist Vorwürfe zurück

Winterkorn weist sämtliche Vorwürfe gegen sich zurück. In seinem Eröffnungsstatement betonte „Mr. Volkswagen“, wie er auch genannt wird: „Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, ich hätte in meiner Aufgabe als Vorstandsvorsitzender gebotene Handlungen unterlassen, Kunden und Aktionäre getäuscht und geschädigt und mich damit strafbar gemacht, trifft mich – am Ende meines beruflichen Weges – ganz erheblich.“