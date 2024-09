Pop-Poet Gregor Meyle im Oberkrainer-Duett

„Für mich war es der schönste Proberaum“

Dass auch der bodenständige Hutträger dicht am Publikum ist, voller Energie und im launigen Austausch mit seinen Fans, beweist Gregor Meyle einmal mehr beim experimentellen Zusammentreffen mit den fünf Musikern der „Oberkrainer Power“ am Kappenhof Eichberg, einem der lauschigsten Plätze der Südsteiermark. Ein 300 Jahre altes Bauern- und Gasthaus, das alles auftischt, was die pittoreske Gegend an Köstlichkeiten hergibt. Beim Blick auf die üppige Weinlandschaft kommt der Musiker ins Schwärmen: „Ich hatte noch nie so einen wunderschönen Proberaum!“