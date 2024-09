Rote Ampel: Alko-Lenker kracht in Vorderfahrer

In der Nacht auf Sonntag – kurz nach Mitternacht – lenkte ein 40-jähriger Klagenfurter einen PKW in einem offensichtlich alkoholisierten Zustand auf der Pischeldorfer Straße in Richtung Osten und wollte bei der Kreuzung mit der Görtschitztalstraße nach links auf die Görtschitztalstraße einzubiegen.