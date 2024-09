17-Jähriger mit Bleifuß: Mit 184 km/h erwischt

Am Knoten West in Klagenfurt fuhr ein 17-Jähriger aus dem Bezirk St. Veit am Samstagnachmittag auf der Südautobahn (A 2) stadteinwärts – und zwar mit 184 km/h! Damit überschritt er die maximal erlaubte Geschwindigkeit von 100 km/h um 84 km/h, was mit einem Lasermessgerät festgestellt wurde.