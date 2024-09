Flut: „Retter auf vier Pfoten“ nun selbst in Not

Übersiedelung geplant

Glück hatten die „Retter mit den kalten Schnauzen“ in Klosterneuburg zwar auch keines, aber man konnte dort zumindest das Unglück dämpfen. Denn man wollte gerade vom alten auf den neuen Platz übersiedeln, als die Fluten kamen. „So war schon vieles zusammengepackt und konnte leichter in Sicherheit gebracht werden“, erzählt Lorenz, dass die Wassermassen auch auf dem neuen Platz so hoch standen, dass man bisher das Gelände noch nicht betreten konnte: „Drohnenaufnahmen zu urteilen, steht das Wasser dort etwa einen Meter hoch. Das wird noch eine Zeit lang dauern.“ Die Staffel dort könne einstweilen bei anderen mittrainieren.