Wiesn-Start 2024: Gäste stürmen die Bierzelte

Bereits zeitig in der Früh brachten sich die ersten Fans vor den Absperrungen an der Theresienwiese in München sehnsüchtig in Stellung. Um 9 Uhr wurden schließlich die Tore geöffnet: Die euphorisierten Besucher stürmten in Richtung der Bierzelte, um sich die besten Plätze zu ergattern. Millionen Gäste werden bis 6. Oktober zur Wiesn erwartet, die als größtes Volksfest der Welt gilt. Nach den jüngsten mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlägen in Solingen und München steht die Frage nach der Sicherheit jedoch einmal mehr im Fokus.