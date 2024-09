Starke Bregenzer feierten den vierten Saisonsieg

Die Gastgeber starteten besser in die Partie. Schon in der achten Minute landete ein Stripfing-Freistoß am Bregenzer Aluminium, Goalie Franco Flückiger konnte nur zuschauen. Dann kamen die Landeshauptstädter aber bald besser in die Partie. Und machten dann auch richtig Druck. Altach-Leihe Djawal Kaiba setzte kurz vor der Pause einen Kopfball knapp neben den Pfosten. Schwarz-Weiss wurde immer gefährlicher. Verständlich, dass Stripfing-Coach Iñaki Bea schnell in die Kabine wollte.