Volksschule steht, jetzt ist auch Finanzierung fix

Es ist kaum zu glauben, aber völlig neue Volksschulstandorte haben in Oberösterreich Seltenheitswert. 2010 wurde in Steyr-Resthof ein neues Gebäude aus dem Boden gestampft. 14 Jahre später folgte nun die VS Piberbach. „Ein historischer Moment, den die Bevölkerungsentwicklung möglich gemacht hat“, erklärt LH-Vize und Bildungsreferentin Christine Haberlander (ÖVP).