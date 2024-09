Klagenfurt gegen TSV Hartberg – ab 17 Uhr LIVE

Seit 3. September ist Hartberg auf Trainersuche. Nach dem fliegenden Wechsel von Markus Schopp zum LASK dürfte Interimscoach Markus Karner am Samstag (17.00 Uhr) in Klagenfurt zum ersten und letzten Mal als Chef auf der Hartberger Trainerbank sitzen. Denn TSV-Geschäftsführer Erich Korherr will beim aktuell noch sieglosen Schlusslicht „hoffentlich nächste Woche einen neuen Trainer präsentieren“.