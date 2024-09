LASK gegen GAK – ab 17 Uhr LIVE

Beim 0:1 im Derby bei Blau-Weiß Linz am vergangenen Wochenende war das bei der Schopp-Premiere auf der Trainerbank noch nicht gelungen. „Am Samstag haben wir die nächste Möglichkeit, ein sehr wichtiges Spiel für uns. Wenn wir das umsetzen, was wir uns vornehmen, dann wird der LASK wieder einmal einen Sieg haben“, blickte der LASK-Trainer optimistisch nach vorne. Der sei auch alternativlos. „Wir sind am dem Punkt, wo wir liefern müssen.“ Das weiß auch Goalie Jörg Siebenhandl: „Jeder weiß, um was es geht. Wir werden das Herz am Platz lassen.“