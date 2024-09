Eine Zeitreise in die Frühzeit des Menschen

Zum Auftakt machten am Freitag 400 Schüler mit einer Menschenkette eine Kreisgrabenanlage zum „lebendigen Denkmal“. Besucher können auch am Samstag etwa Töpfern wie in der Jungsteinzeit. Steinzeitliche Landwirtschaft und urgeschichtliche Pfeil- und Bogentechnik sind ebenso angesagt wie die Errichtung eines Lehmofens zum Backen der selbstgemachten Fladenbrote. „Es ist interessant und beeindruckend, zu sehen, in welchen Dimensionen die Menschen schon damals Bauwerke für ihre Zwecke angelegt haben“, meinte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Im Zuge des Masterplans Archäologie werde hier eine moderne archäologische Besucheranlage entstehen.