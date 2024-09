Aniston-Ex schwärmt von seiner neuen Verlobten

„Das ist die Richtige“

Bei einem Auftritt in der „Drew Barrymore Show“schwärmte Theroux jetzt: „Ein Freund von uns hatte eine Art Party in seinem Restaurant, einer Bar. Der erste Eindruck war: Wow. Und dann hat ein Freund von mir, der mit mir da war, wortwörtlich gesagt: ,Das ist die Richtige‘. Wir hatten uns noch nicht einmal getroffen. Und ich dachte: ,Sie ist so umwerfend.‘ Also ging ich rüber und fing an zu reden und solche Sachen und es entwickelte sich weiter.“