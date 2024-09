Mpox in Teilen Afrikas zunehmend „außer Kontrolle“

Erste Impfung ab Oktober

Binnen einer Woche wurden in dem Land fast 3000 neue Verdachtsfälle, 374 bestätigte Fälle sowie 14 Todesfälle registriert. Die Impfungen in der Demokratischen Republik Kongo sollen dem Seuchenkontrollzentrum zufolge „in der ersten Oktoberwoche“ beginnen. Jean Kaseya, Direktor der afrikanischen Gesundheitsbehörde CDC Africa, erklärte erst am Donnerstag in seinem wöchentlichen Briefing: „Mpox in Afrika ist nicht unter Kontrolle.“