Nach den Fluten sollen nun Gelder zügig fließen

Rasch und unkompliziert sollen nach dem Hochwasser in Niederösterreich jetzt die finanziellen Hilfen fließen. „Es ist wichtig, dass diese Gelder sehr schnell ankommen“, betont Landesvize Stephan Pernkopf. Deshalb seien die Schadenskommissionen in den Gemeinden bereits unterwegs und wurden aufgestockt. Einige Schadensmeldungen seien sogar schon da und erste Hilfsgelder würden bereits ausbezahlt werden, so der Landesvize.