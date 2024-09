In Prostituierte verliebt, 300.000 Euro verloren

Laut Anklage lernte der 58-Jährige die Prostituierte (39) im September 2022 in einem Laufhaus in Wals kennen. „Er hat sich in sie verliebt. Die Dame spielte ihm aber eine Krebserkrankung vor, bat ihn dabei auch um Geld für die Behandlungen“, führte der Staatsanwalt beim Prozess am Donnerstag im Salzburger Landesgericht aus. Ein Jahr lang soll der Liebesbetrug gegangen sein, etwa 290.000 Euro soll das Opfer an die Angeklagte gezahlt haben.