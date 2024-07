Messerstich gegen Ex: „Wollte meine Ruhe haben“

Seit 2010 waren die Angeklagte, eine in Salzburg geborene Bosnierin (43), und das Opfer ein Paar. Doch es kriselte ordentlich, immer wieder kam es zu Trennungen und Versöhnungen. Bis zum 18. Oktober 2023. „Da hat die Angeklagte mehrfach auf den Mann eingestochen und soll versucht haben, ihn zu töten“, erklärt Staatsanwalt Mathias Haidinger beim Geschworenen-Prozess am Dienstag in Salzburg. Eine Schnittverletzung am Ohr, eine am Unterarm, und ein lebensgefährlicher Stich in die Brust bis zur Lunge zählt der Ankläger die Verletzungen auf: „Wäre der Stich nur etwas anders geführt worden, könnte das Opfer jetzt tot sein.“ Haidinger spricht auch von einem „tiefen Hass“ der Angeklagten gegenüber dem Opfer und „eindeutigen Indizien, dass die Angeklagte töten wollte“.