Wimmer: Traumtor, Grätsche und „Analyse“ mit Mama

Ex-Rapidler grätscht Ex-Rapidler um

Einmal trat Wimmer übrigens noch gesondert in Szene. Er, der Ex-Rapidler, „zerlegte“ in der ersten Halbzeit einen anderen Ex-Rapidler: Nicolas Kühn, vor Kurzem noch Kollege Wimmers, machte Erfahrung mit dem Umstand, dass der Österreicher nicht nur über sehr viel Gefühl im Füßchen verfügt, sondern auch über jede Menge Robustheit, ja, fast Rohheit. In der 22. Minute kam Wimmer mit vollem Karacho angegrätscht. Mit beiden Beinen voraus fuhr er Techniker Kühn relativ unbarmherzig in die Parade. Über Gelb durfte sich Wimmer nicht beschweren.